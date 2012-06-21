Спалах кору в Україні триває, і Міністерство охорони здоров’я продовжує посилені заходи з вакцинації проти цього небезпечного захворювання, щоб запобігти епідемії. Тому фахівці відомства підтримують запровадження Київською міською державною адміністрацією запобіжних заходів у столиці.

За рішенням КМДА, не вакцинованих проти кору дітей не допускатимуть до занять у шкільних і дошкільних навчальних закладах усіх форм власності. Ці заходи запроваджено на 21 день. Рекомендовано обмежити й проведення масових заходів. Начальники районних управлінь охорони здоров’я Києва розглядають можливість організації роботи кабінетів щеплень у вихідні. Станом на 11 січня 2018 року в столиці на кір захворіли 66 людей, із них 54 — діти.

За 11 місяців 2017 року в Україні зафіксували 3382 випадки захворювання на кір. Найбільше в Івано-Франківській області — 1049, Одеській — 931, Закарпатській — 416. 5 людей в Одеській області померли, з них троє дітей.

Найбільше на кір хворіють діти, проте серед недужих значна кількість дорослих.

Про причини спалаху кору і захист від хвороби

Головна причина спалахів — низький рівень охоплення щепленнями. 2016 року менш як половину українських дітей щеплено від кору за графіком. Із вересня 2017-го за рішенням оперативного штабу МОЗ із реагування на ситуацію з кором в Україні тривають посилені заходи з імунізації, щоб охопити захистом якомога більше дітей. Тож у МОЗ закликають батьків вакцинувати дітей, щоб уберегти їх від такого небезпечного захворювання, як кір. Для захисту від кору необхідно отримати дві дози вакцини КПК. В Україні наявна якісна ефективна безпечна вакцина КПК проти кору, паротиту й краснухи (пріорикс виробництва ГлаксоСмітКляйн, Бельгія).

До МОЗ надходять повідомлення про брак вакцини в деяких медичних закладах з різних регіонів. Відомство уважно стежить за такими сигналами і вживає заходів щодо термінового перерозподілу вакцин.

До уваги батьків: якщо вашій дитині незабаром виповнюється рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення за календарем щеплень. Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу й отримайте безоплатне щеплення якомога швидше. Для дорослих: якщо вас не вакцинували проти кору, вам також рекомендовано зробити таке щеплення.

Про вірус кору

Кір — одна з головних причин дитячої смертності у світі. Він загрожує і дітям, і дорослим, не захищеним щепленням. Захворювання проявляється високою температурою, нежитем, кашлем, висипом, іноді до симптомів додаються блювання і пронос. Кір небезпечний тим, що може ускладнитися пневмонією чи спричинити ураження головного мозку.

Вірус кору надзвичайно заразний, він швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

На сьогодні існує високий ризик захворювання на кір серед дітей, які не отримали щеплення. Підлітки й дорослі, які раніше не хворіли на кір і не робили щеплення, також вразливі до захворювання. У дорослих перебіг кору зазвичай набагато тяжчий.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»