У Соледарі на Донеччині ввели в експлуатацію капітально відремонтований та істотно оновлений міст через річку Бахмутку. Завдяки сучасним технологіям споруда, збудована понад 60 років тому, відтепер мов нова копійка: її зміцнили монолітною залізобетонною плитою, а ще використали тут новітню гідроізоляцію та систему водовідведення, подбали про якісне асфальтне покриття, облаштували пішохідну зону.
Капітальний ремонт мосту завдовжки понад 56 метрів і завширшки 7,5 метра обійшовся у 7 мільйонів гривень. Гроші частково надано з обласного та спеціального фонду державного бюджету — залучені Укравтодором кредитні кошти під гарантії Кабінету Міністрів. Як стверджують фахівці, всього у Донецькій області понад 500 мостів, чимало з яких поблизу лінії розмежування було пошкоджено чи повністю зруйновано під час бойових дій. Отож нині на визволених від проросійських незаконних військових формувань територіях триває відновлення цих важливих стратегічних об’єктів.
«Це вже третій міст, який ми відкриваємо в цьому році. Два попередніх здали в експлуатацію у Бахмуті та Селидовому. Нині ведемо такі самі роботи ще на 15 об’єктах, більшість із них, щоправда, не такі масштабні, і плануємо їх завершити до кінця поточного року», — зазначив голова Донецької обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.