У Черкасах місцеві кінологи взялися запровадити реабілітацію хворих за допомогою чотирилапих друзів. Вони вже працюють з підшефними собаками над освоєнням методів допомоги людям — соціальної та медичної реабілітації. Після добору тварин для каністерапії та напрацювання з ними методик на базі обласного клубу службового собаківництва ТСОУ планують відкрити професійний центр каністерапії для реабілітації дітей і людей похилого віку.
Як розповіла директорка обласного клубу службового собаківництва Наталія Кривоколінська, методи реабілітації хворих за допомогою спеціально навчених собак черкаські кінологи-професіонали досі застосовували переважно для спілкування дітей (онкохворих, із синдромом Дауна). Відомо, що зв’язок із твариною — це ефективний спосіб абстрагуватися для людей, які страждають від психічних розладів, депресії або тих, хто просто почувається самотнім. Приміром, у будинках для людей похилого віку або в дитячих будинках, де собака для дітей — друг та істота, про яку вони повинні піклуватися. Узявши участь у міжнародній конференції з каністерапії у Польщі, черкаські кінологи вирішили вдосконалити та розширити методи застосування реабілітації.
Нині каністерапію в різних країнах застосовують для дітей у логопедії, реабілітації слуху і розумово відсталих. З аутистами собака може довго працювати як посередник між їхнім світом і оточенням. Це допоміжний психотерапевтичний метод для вирішення різних ситуацій, коли інші методи неефективні.