Нещодавно на ДП «Завод імені Малишева» завершили ремонт чергової партії бойових машин «Булат» і після полігонних випробувань передали техніку до Збройних сил України.
Малишевці у визначені терміни дали друге життя танкам, пошкодженим у зоні бойових дій на Донбасі. Крім ремонту, заводчани провели модернізацію бойових машин, встановили сучасні радіостанції, системи навігації, тепловізори.
Випробування на полігоні заводу, під час яких «Булати», подолавши 100 кілометрів, провели стрільби з кулемета і гармати, засвідчили повну бойову готовність машин. Загалом за останні три роки працівники заводу імені Малишева відремонтували та передали ЗСУ понад пів сотні танків «Булат».