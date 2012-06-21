Друге життя після реконструкції отримав музей астрономії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, в якому зібрано колекцію старовинних астрономічних і геодезичних інструментів різних галузей астрономії, фізики, геодезії, сейсмології, приладобудування і суміжних напрямів. Найцікавіший у колекції дослідницьких старожитностей повторювальний круг Борда, датований 1811 роком. Цей універсальний кутомірний інструмент для геодезичних спостережень виготовив майстер навігаційних і астрономічних інструментів Трутон у Лондоні. Особливість експозиції музею, зазначає SQ, — те, що її розміщено в павільйоні меридіанного кола Репсольда (1886 р.), найбільшого інструменту в колекції. На стелі головного залу музею нанесено сузір’я із старовинного атласу Яна Гевелія. У музеї представлено книжки з бібліотеки Отто Струве, зокрема видання XVIII і XIX століть, праці науковців Галілео Галілея, Йоганна Кеплера, Жозефа-Жерома Лаланда, Жана д’Аламбра, Леонарда Ейлера, П’єра Лапласа.
Рішенням вченої ради музею присвоєно ім’я академіка Миколи Барабашова, який у1943—1945 роках був ректором університету.