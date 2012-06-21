Завдяки новому дослідженню було встановлено, що кити здатні врятувати нашу планету від глобального потепління. Згідно з розрахунками екологів, кити можуть поглинати великі обсяги вуглекислого газу, а завдяки відновленню чисельності їх популяції можна позбутися зайвого накопичення парникових газів в атмосфері.

«Якщо мова йде про порятунок планети, то кожен кит цінніший за тисячу дерев», – йдеться в новій доповіді, опублікованій експертами Міжнародного валютного фонду. За словами вчених, кити здатні поглинати вуглекислий газ, виводячи його з атмосфери. Так, тільки одним великим китом може бути накопичено близько 30 тонн вуглецю протягом усього життя, а після смерті, осівши на дно океану, всі накопичені обсяги виводяться з «природного обігу». До слова, одне дерево здатне нівелювати лише 2,2 тонни вуглекислого газу протягом 100 років життя.

Китовий насос

За останні роки вчені дослідили, що кити мають мультиплікативний ефект збільшення популяції фітопланктону, де б вони не знаходилися. Як це відбувається? З’ясувалося, що продукти життєдіяльності китів мають саме ті речовини, зокрема залізо і азот, з допомогою яких росте фітопланктон. Кити доставляють мінерали до поверхні океану завдяки їх вертикальному руху, так званий «китовий насос», і завдяки їх міграції через океани, яку вчені називають «китовим конвеєром». Попереднє моделювання та оцінки показують, що ця запліднююча активність значно збільшує ріст фітопланктону в районах планети, де перебувають кити.

Де б не знаходилися кити, найбільші живі істоти на Землі, вони впливають на ріст популяції фітопланктону. Ці мікроскопічні істоти виділяють понад 50% усього кисню в земну атмосферу, вони роблять це, вловлюючи майже 37 мільярдів метричних тонн вуглекислого газу, що становить приблизно 40% усього виробленого CO 2. Для порівняння вчені розрахували, що це еквівалентно кількості вуглекислого газу, яке поглинули 1,7 трильйона дерев. Це в чотири рази більше за ліси Амазонки, або в 70 разів більше, ніж кількість, що поглинається всіма деревами в національних і державних парках США щороку. Більше фітопланктону означає більше поглинутого вуглецю.

Якби популяцію китів відновили до 4-5 мільйонів особин, зараз їх на планеті трохи більше 1,3 мільйона – це могло б значно збільшити кількість фітопланктону в океанах Землі. Навіть збільшення кількості фітопланктону на 1%, завдяки активності китів, дозволить збирати сотні мільйонів тонн додаткового вуглекислого газу в рік, що еквівалентно раптовій появі 2 мільярдів дорослих дерев. Додайте до цього середню тривалість життя кита, понад 60 років. Докази вражаючі.

Незважаючи на різке скорочення комерційного китобійного промислу, кити все ще стикаються зі значними небезпеками для життя. Їх часто травмують кораблі, кити заплутуються в рибальських сітках і гинуть, їм шкодять пластмасові відходи, що переносяться водою тощо. У той час як деякі види китів одужують – повільно, багато інших – ні.

Посилення захисту китів від антропогенних небезпек принесе користь людству, планеті і, звичайно, китам. У природи були мільйони років, щоб вдосконалити свою технологію поглинання вуглецю з атмосфери. Це оздоровлення для атмосфери планети робили кити. Все, що потрібно зробити людству, це збільшити популяцію китів, дозволити їм жити, кажуть вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»