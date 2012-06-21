Поки що країна йде за прогнозованим сценарієм виходу з карантину. «Вчора ми розпочали перший етап, коли скасували частину обмежень. Наступний етап буде запроваджено тоді, коли кількість захворілих буде зменшуватися протягом певного періоду», – зазначив сьогодні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі ранкової програми на одному з телеканалів.
Для уникнення спалахів, вихід із карантину поділили на п’ять етапів. Поки що не йдеться про потребу запроваджувати в країні повний локдаун: «Ми говоримо про адаптивний карантин. Якщо будуть локальні захворювання в тому чи іншому місті, ми запровадимо карантин локально там, де виникають спалахи. Так житиме весь світ, поки не винайдуть вакцину».
Наразі не йдеться про жодні дати. «Сьогодні ми говоримо, що офіційно карантин в країні діє до 22 травня. Але це не кінцева дата, його буде подовжено», – цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
Він також нагадав, що відновлення руху громадського транспорту – метро та міжміського – відбудеться на третьому етапі виходу з карантину. Проте коли це станеться – залежатиме від динаміки захворюваності.
«Ми йдемо доволі рівно останні 7-8 днів. Не зростає щоденна кількість захворілих. Але ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав перевищувала або була рівною кількості тих, хто захворів. Цей етап дуже важливий. Він переломний», – сповістив Денис Шмигаль.
Також він звернув увагу на те, що при пом’якшенні загальноукраїнського карантину велика частка відповідальності лягає на міських голів, які в подальшому ухвалюватимуть рішення про запровадження адаптивних заходів і про, скажімо, посилення карантину.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»