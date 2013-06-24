Станом на серпень 2025 року вже виконано значний обсяг робіт з капітального ремонту лікувально-діагностичного комплексу, пошкодженого внаслідок збройної агресії росії. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Наразі тривають активні роботи з оновлення фасаду – знято понад 2 200 м² площі пошкодженого фасаду в блоках Д, В і Б, а також встановлено кронштейни для кріплення нового фасаду на понад 1 200 м². Додатково виконуються роботи з утеплення: підсистема для фасаду, утеплювач, а також інші необхідні матеріали вже доставлені на об'єкт. Завершується виготовлення нових вікон — їх встановлення розпочнеться вже з наступного тижня в окремих блоках.

Внутрішні ремонтні роботи здійснюють одразу на п’яти поверхах корпусу, зокрема, триває підготовка до запуску відділення трансплантації кісткового мозку, яке потребує чистих приміщень.

У блоці В виконано значний обсяг внутрішніх робіт: частково замінено гіпсокартон, підвісні стелі, HPL-панелі (ламіновані декоративні панелі) та вікна. Проведено герметизацію стиків стін у чистих приміщеннях (зонах із підвищеними вимогами до стерильності) загальною площею понад 2 300 м². Оновлено частину вікон і дверей, виконано заміну лінолеуму на окремих ділянках, а також частково проведено малярні роботи.

Крім цього, проводиться оновлення інженерних мереж. Зокрема, завершено монтаж 159 світильників на чотирьох поверхах блоку В. Також проведено обстеження системи вентиляції та перевірку протипожежних і слабострумових систем. Частину приміщень цього блоку вже передано в експлуатацію.

Ремонтні роботи організовані таким чином, аби не переривати лікувальний процес і забезпечити дітям безперервну допомогу.