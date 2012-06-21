«Сьогодні о 6:12 ранку з вокзалу «Київ-Пасажирський» вирушив перший пасажирський потяг після карантину за напрямом «Київ – Костянтинівка». Загалом понад 40 поїздів далекого сполучення виходять на маршрути і їх список поповнюватиметься», – цитує слова міністра інфраструктури Владислава Криклія пресслужба відомства. Потяги охоплюють Київську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Харківську, Сумську, а також неокуповані території Донецької та Луганської областей.
А з 4 червня буде відкрито залізничне сполучення із Західною Україною – роботу розпочинають шість поїздів далекого сполучення. Це потяги №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, №7/8 та №749-750 Київ – Івано-Франківськ, №29/30 Київ – Ужгород, №98/97 Ковель – Київ та №772/771 Хмельницький – Київ.
«Також активно працюємо над запуском авіаперевезень, як внутрішніх, так і міжнародних. Найпопулярнішими закордонними напрямками залишаються Туреччина, Греція, Кіпр, Хорватія, Чорногорія та Грузія. Точніші дані озвучу вже незабаром», – пообіцяв Владислав Криклій.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»