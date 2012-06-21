«Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у галузі відновлюваної енергетики» підписали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, відповідальні особи Європейсько-українського енергетичного агентства та Української вітроенергетичної асоціації.
Документ передбачає, що виробники відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) приймають умови добровільної реструктуризації «зелених» тарифів, що передбачає їх зменшення. Зокрема, для всіх об’єктів електроенергетики, що виробляють сонячну енергію, передбачається зменшення тарифів на 15%, для об’єктів, що виробляють електроенергію з енергії вітру – на 7,5%.
Влада зобов’язується вживати всіх заходів для забезпечення своєчасної поточної оплати ДП «Гарантований покупець» та погашення наявної заборгованості перед виробникам ВДЕ, які прийняли умови реструктуризації. А також бере зобов’язання визначити й затвердити річні квоти підтримки «зеленої» енергетики, забезпечує проведення аукціонів з їх розподілу, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Посилено й відповідальність виробників ВДЕ за незбалансоване виробництво електроенергії. Вони також приймають умови обмеження строків введення в експлуатацію нових об’єктів за «зеленим» тарифом. Так, із 1 серпня нові сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт можна буде вводити в експлуатацію з отриманням державної підтримки лише шляхом участі в аукціонах.
«Ми за те, щоб будувати зелену енергетику, і щоб із часом така енергія була найрозповсюдженішою та найчистішою. Але нам важливо, скільки вона коштуватиме. Якщо ціну електроенергії, виробленої на нових СЕС, визначатимуть уже на аукціонах, не буде високого тарифу», - пояснив Денис Шмигаль. І висловив переконання, що до перших двох асоціацій «зеленої» енергетики долучаться й інші інвестори та виробники.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»