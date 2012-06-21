До 2035 року Україна планує на 11% збільшити частку виробництва відновлюваних джерел електроенергії.
Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак переконаний, що наша держава має активно розвиватися в напрямі енергозбереження і збільшувати частку відновлюваних джерел електроенергії. «У світі вже сформувалися цілі коаліції навіть не компаній, а країн, які відмовилися від споживання вугілля і закликають інших приєднуватися до цього руху. Українське суспільство має усвідомити, що це питання майбутнього, від якого залежить доля людства та екобезпека всієї планети»,— цитує слова урядовця прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів.
Очільник відомства переконаний: що швидше ми це зрозуміємо, то більше матимемо шансів стати успішною й конкурентною країною. Адже не може країна, економіку якої побудовано на вугільній енергетиці, конкурувати наприклад із країною, в якій активно працюють сучасні енергетичні технології.
Важливий момент тут — й вплив роботи теплоелектростанцій на довкілля та здоров’я людини. Мусимо зрозуміти, що для економіки країни дешевше відмовитися від викопного палива й перейти на сучасні енергетичні технології, ніж витрачати кошти на лікування громадян і порятунок довкілля.
Міністр нагадав, що Стратегією низьковуглецевого розвитку України передбачено до 2035 року вийти на рівень 11% виробництва відновлюваних джерел енергії. Нині енергетичний сектор виробляє лише 1,5% відновлюваних джерел енергії.
«Маємо амбітний план: істотно збільшити відсоток виробництва відновлюваних джерел енергії. Так, попереду багато роботи: зміна технологій, поведінки й правил споживання енергії. Але інвестування в енергетично відновлювані технології — можливість створення нових робочих місць і наукового низьковуглецевого розвитку країни. І цей процес в Україні вже активно розпочався», — сказав Остап Семерак.
Він переконаний, що лідерство України у світовому кліматичному процесі — це не лише дуже амбітне й серйозне завдання, яке стоїть перед урядом. Насамперед це ознака того, що наше бачення низьковуглецевого розвитку країни сприйняла Організація Об’єднаних Націй. І це лідерство ставить Україну в один ряд із країнами, які мислять категоріями майбутнього.