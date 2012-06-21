Рада директорів Корпорації закордонних приватних інвестицій (OPIC) затвердила основне фінансування проекту вітрової електростанції у Запорізькій області. Це свідчить про привабливість енергетичного сектору України.
Проект — розробка люксембурзької компанії«ЮроКейп Нью Енерджи» (Euro Cape New Energy), а рішення OPIC відкриває шлях до розроблення, будівництва й експлуатації першої фази проекту на 225 МВт із загальною прогнозною потужністю 500 МВт. Заплановані інвестиції становлять близько 466 мільйонів євро. За планом, 62 вітрові турбіни постачатиме «Дженерал Електрік Компані» і здійснюватиме інвестиції в акціонерний капітал проекту, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи рішення OPIC, підкреслив, що воно переломне для енергетичного сектору країни, оскільки стосується посилення енергетичної безпеки країни і є першим подібним рішенням для нашої держави.
«Схвалюю рішення OPIC щодо фінансування цього значного проекту з відновлюваної енергетики в Україні. Це черговий великий крок у напрямі енергетичної незалежності країни, який узгоджується з Енергетичною стратегією України — 2035. Ми очікуємо, що рішення OPIC продемонструє ринку: український енергетичний сектор може розвиватися відповідно до загальноприйнятих міжнародних стандартів фінансування. Зазначу, що супровід цього проекту забезпечував Офіс із залучення та підтримки інвестицій, створений при уряді України», — підкреслив Володимир Гройсман.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»