Для того щоб зменшити залежність від постачання газу з-за кордону, необхідно збільшити власний видобуток. Тому на газовидобувних об’єктах Полтавщини останнім часом удосконалюють виробничі процеси, оновлюють і модернізують обладнання. Зокрема нещодавно газовики змонтували і встановили два сучасних компресори на Яблунівській установці комплексної підготовки газу. Ці агрегати потужні, зручні в обслуговуванні й мінімізують виникнення аварійних ситуацій та викиди шкідливих речовин в атмосферу.
Перш ніж встановити нову техніку на об’єкт, її протестували за кордоном. За словами працівників техвідділу філії ГПУ «Полтавагазвидобування», впровадження цих компресорів надасть можливість перевести свердловини на газліфтний спосіб експлуатації та додатково отримати близько 25 тисяч кубометрів природного газу й 25 тонн газового конденсату на добу.