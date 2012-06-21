Обсяг реалізованої продукції видобувної та переробної промисловості в Україні за рік (вересень до вересня) зріс у цілому на 20,1%, причому зростання експортного обігу становило 17,5%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Так, річне зростання обороту у видобуванні кам’яного та бурого вугілля становить 30%, видобуванні нафти й газу — 12,5%, видобуванні металевих руд — 50%. У переробці найбільшу позитивну динаміку обороту зафіксовано у виробництві текстилю та одягу (37,5%), хімічної продукції (32,1%), в металургії та машинобудуванні (21,9% та 21,5% відповідно).
У географічному аспекті п’яту частину (19,5%) обігу сформували підприємства Дніпропетровської області, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. До кращих також зараховано Вінницьку, Донецьку, Запорізьку, Київську, Львівську, Полтавську, Харківську області та місто Київ.