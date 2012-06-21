Луганський академічний симфонічний оркестр знову збирає шанувальників. Хоч минуло 4,5 року, як філармонія переїхала до міста Сєверодонецька, концертні сезони тривають. Під час урочистого відкриття 76-го концертного сезону для глядачів приємним сюрпризом стала участь у концерті запрошеної солістки народної артистки України Богдани Півненко.
Українська скрипалька, лауреатка багатьох міжнародних конкурсів у супроводі академічного симфонічного оркестру виконала неперевершені твори Мирослава Скорика та Євгена Станковича. До речі, концерт №4 для скрипки з оркестром Євгена Станковича присвячено саме Богдані Півненко. І блискуча віртуозність партії соло на скрипці не залишила байдужим жодного слухача.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»