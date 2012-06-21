Оксфордський словник назвав youthquake (дослівно «молодіжний струс») словом 2017 року. Воно означає «політичне пробудження» серед виборців-мілленіалів (покоління народжених після 1981 року).
У вжиток його ввела редакторка Vogue Діана Вріланд у 1960-х роках. Вона використовувала це слово для опису раптових змін у моді, музиці та менталітеті.
Оксфордський словник стверджує, що це слово почали дедалі частіше вживати. Ним користуються, щоб описати молодих людей, які дають поштовх політичним змінам.
За словами президента Oxford Dictionaries Каспера Гратволя, вибір року був очевидним.
Він зазначив, що використання youthquake у повсякденному мовленні зросло у п'ять разів протягом 2017 року.
У Британії його почали використовувати для опису впливу молоді на загальні вибори.
Словом 2016 року Оксфордський словник назвав «пост правду» (post-truth). Цьому вибору передував референдум про «брекзит»та перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США.
Оксфордський словник визначає youthquake як «серію радикальних політичних і культурних потрясінь серед студентів та молоді у 1960-х роках».