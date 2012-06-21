Власний кореспондент газети «Урядовий кур’єр» в Миколаївській області Олена Івашко стала переможницею щорічної міської програми «Городянин року» в номінації «Засоби масової інформації». Конкурс проводять 22 роки поспіль. Шляхом голосування миколаївці та оргкомітет визначають найкращих містян у таких номінаціях: «Культура», «Мистецтво», «Вища школа та наука», «Підприємництво», «Середня школа», «Фізкультура та спорт», «Благодійність», «Охорона здоров’я», «Промисловість та транспорт», «ЗМІ». Щороку визначають «Людину року». За підсумками голосування нею стала Надія Іванова, директорка фірми «Золотий колос», аграрій, меценатка, депутат Миколаївської обласної ради.
Олена Івашко за освітою вчителька історії та правознавства. Почала працювати в журналістиці з 2002 року, в редакції газети «Урядовий кур’єр» — з 2010-го. Серед її улюблених тем — стан довкілля, культура, туризм, історія, рідне місто, цікаві особистості. Вважає, що саме в журналістиці вдалося реалізуватися і як вчителеві. «Ці професії схожі, — зазначає вона в інтерв’ю журналістові газети «Вечерний Николаев» Олександрові Сайковському. — По-перше, матеріали пишу так, щоб усе було зрозуміло. Не використовую хитромудрих фраз, не зображаю із себе письменницю, не брешу. По-друге, вважаю, що журналіст повинен навіть найскладніші речі викладати простою доступною мовою. І в цьому ще одна місія журналістики, пов’язана з учительством. Журналіст має бути і вчителем, і вихователем, розповідаючи про цікаві теми, проблеми суспільства».
— Нині хіба що лінивий не лає сучасну журналістику, — каже Олена. — Мене теж в ній не все влаштовує, адже журналіст — людина, яка несе відповідальність за кожне сказане слово. Відомо, що одна неправильно поставлена кома може вершити долю. Так само одне непродумане слово може образити або принизити. У складних конфліктних темах, про які пишу, намагаюся відповідати за свої слова.
Редакція газети «Урядовий кур’єр» вітає Олену Івашко із заслуженою нагородою й бажає нових творчих здобутків.
Відділ кормережі,
«Урядовий кур’єр»