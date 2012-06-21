У північній частині Донеччини завершили ремонт 233-метрового моста через Сіверський Донець. Цей міст у селі Богородичне і неподалік донецької Швейцарії, Святогірська, ввели в експлуатацію ще 1972 року, а востаннє капітально ремонтували у 2003-му. На жаль, стан стратегічної споруди погіршили з-поміж іншого і бойові дії, що вела після захоплення Слов’янська група проросійських бойовиків у квітні 2014 року.
Нині взялися усунути наявні пошкодження та провести інші роботи спеціалісти ТОВ «ВП Мост»: заасфальтували проїжджу частину, відновили пішохідні тротуари, зміцнили всі конструкції, подбали про ефективну систему відведення стічних вод тощо. За словами голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка, на ремонт величезного мосту витратили трохи більш ніж 30 мільйонів гривень: 16,1 мільйона надали з обласного бюджету, решту донеччани отримали з державного.
«Якість робіт перевірив особисто і хочу сказати, що поважаю тих людей, які виконують свої обіцянки: підрядник дотримався заявлених термінів, і всі роботи виконано на високому рівні», — зазначив керівник області, вручивши подяки та грамоти кращим шляховикам.
Упродовж останніх років у цій частині прифронтового краю вдалося відновити всі найбільші мостові споруди через Сіверський Донець, які потребували ремонту. Адже трохи раніше тут подбали про безпечне пересування автомобілів і пішоходів 331-метровим мостом біля Брусівки та 301-метровим у селищі Закітне.