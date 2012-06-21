Історичний соляний шлях, яким із Солотвина до Європи постачали один з найцінніших у середньовіччя продуктів — сіль, планують відродити. Нещодавно у закарпатському місті Хуст, де на шляху транспортування білого золота збереглися величні руїни сторожового замку, відбулася стартова конференція проєкту в межах Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна 2014—2020».
Зміни відбудуться не лише в Хустському, а й в інших замках на соляному шляху — Королівському, Квасівському, Виноградівському. Серед намірів — виготовлення проєктно-кошторисної документації, розчищення прилеглої території, здійснення промоційних заходів.
«Ми сповнені натхнення і планів вдихнути у Хустський замок нове життя. Спільними зусиллями разом з угорськими партнерами крок за кроком розвиватимемо туристично привабливу замкову територію за європейські кошти, напрацьовуватимемо позитивну грантову історію аж до часткової реконструкції деяких елементів замку», — підкреслив голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс. А учасники конференції в Хусті зазначили, що початок відродження місцевої фортифікаційної пам’ятки — гарний подарунок жителям міста над Тисою під новорічну ялинку.