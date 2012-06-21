З 17 грудня 2017 року для жителів Чернівців діють нові тарифи на холодну воду та водовідведення.
Про це йдеться в постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 02.11.2017 року № 1343 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» опублікованої в «Урядовому кур’єрі» 16 грудня 2017 року.
Нею затверджено порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Згідно зпостановою НКРЕКП № 1343 комунальному підприємству «Чернівціводоканал» з 17 грудня 2017 року затвердхено такі тарифи:
на централізоване водопостачання:
♦ споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 2,78 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
♦ споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 7,27 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
на централізоване водовідведення — 3,78 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).