30 березня в Полтавському обласному лабораторному центрі почали самостійно проводити тести полімеразної ланцюгової реакції.
Кілька днів тому на Полтавщину прийшли майже 2 тисячі тестів для методу ПЛР, але не було вартісного обладнання, аби ними почали користуватися. Своє плече підставив бізнес. Підприємці, а саме — мережа «Тріоль», ТОВ «Люкс Полтава-2009» і благодійний фонд Helpgroup об’єдналися і купили обладнання на 600 тисяч гривень.
Як повідомив на брифінгу голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, за допомогою придбаної і протестованої системи для ампліфікації в реальному часі — Rotor-Gene Q MDx 5Plex. QIAGEN можна проводити обстеження змивів із носоглотки осіб з підозрою на COVID-19. Це дає змогу встановити пацієнтам остаточний діагноз, а не везти аналізи до столиці, як це відбувалося раніше.
Полімеразна ланцюгова реакція – це найточніший вид аналізів на коронавірус, оскільки швидкі тести не показують наявність інфекції поки в крові людини немає антитіл.
Поки на Полтавщині підтверджено лише один випадок захворювання на коронавірус — у 69-річної жительки Кременчука.
Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»