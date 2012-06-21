Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З початком нового 2020-го року на Сумському автовокзалі відкрили новий автобусний маршрут сполученням Суми – Прага. Чеський перевізник запропонував двоповерховий комфортабельний автобус на 54 пасажири з усіма зручностями та страховкою.
За словами заступника генерального директора ТОВ «Сумиоблавтотранс» Миколи Попова, рейс виконується щовівторка, триває 33 години і пролягає через низку міст Польщі та Чехії.
Окрім чеської столиці, сумчани та гості міста можуть також дістатися щодобовим прямим рейсом до Варшави, що доволі зручно і вигідно з фінансової точки зору. Адже в місті аеропорт не працює і доводиться користуватися летовищами в Києві або Харкові.