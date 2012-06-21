Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями укладено Меморандум між ФК «Суми» та групою компаній RGMgroup, відповідно до якого вони співпрацюватимуть заради розвитку і популяризації на Сумщині такого популярного виду спорту як футбол.
За словами керівники групи компаній Сергія Голуба, RGMgroup вчергове підтверджує своє реноме як компанія, що піклується про здоровий спосіб життя земляків, несе соціальну відповідальність за ситуацію у сумському регіоні.
А Геннадій Дем’яненко, який є Президентом футбольного клубу, наголосив, що подібна підтримка і вияв практичної уваги важливі і цінні як для спортсменів, так і численних уболівальників. Адже лідер вітчизняного дорожнього та мостобудування інвестує кошти насамперед у майбутнє — футболом захоплюються не лише дорослі і юні, а й хлопчаки, за якими успішний завтрашній день.
Подібна співпраця широко практикується у світовому спорті. Відомі численні приклади спонсорської підтримки іменитих футбольних клубів, завдяки чому матчі стають справжнім видовищем для мільйонів футбольних фанатів та шанувальників.
ФК «Суми» — не перший партнер RGMgroup. Упродовж останнього часу група компаній допомагає таким спортивним структурам як Академія вільної боротьби Юрія Голуба та гандбольна команда Сумського держуніверситету.
У свою чергу до групи компаній входять три ТОВ — «РоадКонстракшн», «Гелікон Груп» та «Сумимостобуд», які сьогодні займають вагому економічну нішу не лише на Сумщині, а й в Україні. Підприємства виконують широкий спектр робіт у дорожньому та мостовому будівництві, виробництві будівельних матеріалів, інших промислових сегментах.