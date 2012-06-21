З 10 грудня Instagram запустив функцію відправки голосових повідомлень, про що повідомили на офіційній сторінці в Твіттер: «З сьогоднішнього дня кожен може відправити голосові мессенджі в Direct. Говоріть, як хочете і про що хочете: можете ділитися секретами пошепки, а можете викрикувати компліменти».
Як і в інших соціальних мережах, тут можна буде відправляти повідомлення довжиною до хвилини, і вони будуть зберігатися в історії листування, а не зникати, як з «Сторіс». Для того щоб відправити голосові мессенджі, досить буде на секунду затиснути символ мікрофона в рядку набору тексту. Ввівши нову функцію, Instagram довів свою конкурентоспроможність з такими соціальними гігантами, як Viber, Telegram, Facebook Messenger і WhatsApp. Розробку нової функції компанія почала ще в березні, спільно з роботою над відеоповідомленнями.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»