Ірландський художник Метт Лоурі керує творчою студією візуалізації і веб-сайтом mycolorfulpast.com, який усуває прогалини між історією і мистецтвом з використанням технології цифрового редагування для відтворення історичних постатей з усього світу. Тепер у список його досягнень додано знамениту королеву Шотландії Марію Стюарт.
Марія народилася 8 грудня 1542 року. Лише через шість днів після її народження помер її батько, король Яків V, і дівчинка була проголошена королевою Шотландії. У 1567 році Марія Стюарт була змушена зректися престолу в результаті повстання протестантів і через рік опинилася в Англії, де її долю вирішувала королева Єлизавета I.
Оскільки Марія вважала себе законним сувереном Англії, і в цьому питанні її підтримували англійські католики, Єлизавета тримала колишню шотландську королеву в різних замках і садибах, фактично на правах полонянки. У 1586 році Марія була звинувачена в змові з метою вбивства Єлизавети і засуджена до страти. Вирок був приведений у виконання в замку Фотерінгей.
Метт Лоурі відтворив трагічний образ Марії Стюарт з фантастичною реалістичністю. Зображення художника складаються з тисяч окремих шарів, з'єднаних за допомогою простої комп'ютерної мишки. Раніше Лоурі представив виключно деталізоване фотореалістичне зображення прадіда Марії Стюарт, короля Англії Генріха VII.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»