Постійний сухий кашель подразнює слизову оболонку горла, що викликає сильний біль як у дорослих, так і у дітей. Народна медицина здатна вилікувати недугу без всяких таблеток і шкоди для організму.
Зазвичай при застуді або простому кашлі, всі намагаються лікуватися теплим молоком з медом, а таблетки відкладають на крайній випадок. Така процедура допомагає усунути першіння в горлі лише на деякий час, тому що не допомагає усунути причину хвороби. Особливий відвар на молоці із шишками не просто усуває симптоми, але і лікує осінню застуду.
Шишки містять в собі залізо, магній, селен і вітаміни С, Р, К і В, що робить їх неймовірно корисними для хворого організму. Вони здатні сильно підвищити імунітет і зняти запалення, а відвар на молоці з медом поліпшать засвоюваність і примножать ефект. Також, цей відвар є ефективним відхаркувальним засобом, що тільки прискорить одужання. Відвар підходить для лікування будь-якого виду кашлю, а завдяки своїм цілющим властивостям, навіть вилікує хронічний бронхіт.
Готується даний відвар дуже просто і швидко. Необхідно взяти кедрові шишки і ретельно їх промити, після чого покласти їх в каструлю з молоком. Рідина доводиться до слабкого кипіння і вариться на слабкому вогні дві години. Далі відвар знімається з вогню і накривається кришкою, після охолодження додається мед і відвар готовий до вживання.
Важливо додавати мед тільки після охолодження рідини, щоб він не втратив своїх поживних властивостей. Також, при подразненні слизової необхідно серйозно стежити за уживаною їжею, адже цитрусові продукти можуть викликати серйозний дискомфорт у горлі і нашкодити одужанню.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»