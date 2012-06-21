Міністерство освіти і науки разом з Національним музеєм «Меморіал жертв Голодомору» співпрацюватимуть для висвітлення історії Голодомору 1932—1933 років.
Популяризація та впровадження в освітній процес шкіл широкого вивчення історії Голодомору 1932—1933 років — геноциду української нації — саме така мета співпраці між Міністерством освіти і науки та Національним музеєм «Меморіал жертв Голодомору». Відповідний меморандум підписали міністр освіти і науки Лілія Гриневич та генеральний директор музею Олеся Стасюк.
«Дякую вам за плідну співпрацю. Розумію, яка важка та важлива ваша робота, адже ви порушуєте та розповідаєте про надскладні питання нашої історії. Для цього потрібно весь цей травматичний досвід пропустити крізь себе. Зичу вам сил і натхнення робити цю працю й надалі», — цитує міністра прес-служба МОН.
Меморандум передбачає, що МОН і Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» спільно братимуть участь у створенні науково-методичної бази для освітнього процесу середньої та вищої школи, залучаючи до цього можливості партнерських установ і організацій. Також вони співпрацюють у напрямі залучення напрацювань музею з тематики Голодомору 1932—1933 років — геноциду української нації для використання всіма установами системи освіти, підпорядкованими міністерству, в освітньо-виховному процесі закладів загальної середньої освіти. А ще сторони планують домовитися про партнерство у підвищенні компетентності адміністрацій закладів загальної середньої освіти для інформування їх про важливість і необхідність вивчення історії Голодомору в школі та дослідження цієї теми на регіональному рівні в позашкільний час.
«Для нас надзвичайно важливо налагодити позитивну партнерську співпрацю зі школами. Бо спостерігаємо, що вчителі певною мірою бояться говорити на цю тему, вважають її надто травмувальною, хоч, безумовно, все залежить від підходів. Наш музей здається надто моторошним місцем, хоч більшість жодного разу там не була. Маємо налагодити довіру й партнерство, щоб почати чесно й відкрито говорити на таку складну тему», — розповіла Олеся Стасюк.
Триває Всеукраїнський конкурс наукових і науково-дослідницьких проектів студентів та аспірантів на тему «Зберігаючи пам’ять про Голокост». Його мета — пошук і підтримка талановитої молоді, залучення її до розв’язання проблем вивчення, дослідження історії Голокосту на території України та інших країн Східної Європи, зокрема розстріляних у Бабиному Яру у вересні 1941 року, інших злочинів, скоєних тоталітарними режимами.
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«Урядового кур’єра»