Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Дев’ятирічний Юрій із Ватутіного на Черкащині вирішив поцікавитися що знаходиться всередині трансформаторної підстанції, яка розташована в міському парку. Як на лихо, увійти до неї можна було без особливих перешкод. Не встиг хлопчик добре роздивитися навколо, як його вразила напруга в 10 тисяч вольт. Дитячий крик почув випадковий перехожий — Андрій Половинка. Він і витягнув Юрія з підстанції.
Нині постраждалий — у реанімації першої Черкаської міської лікарні в тяжкому стані. У нього серйозні опіки обличчя, лівої ноги та обох рук. Одна — під загрозою ампутації.
Як пояснив завідувач опікового відділення Володимир Цапенко, є певна надія, що вдасться уникнути ампутації китиці, але в плані відновлення функцій усе залежить від того, наскільки постраждали нервові стволи.
Поки лікарі борються за життя Юрія, в Обленерго вирішують, хто винен в тому, що сталося. Як каже бабуся потерпілого, двері підстанції незамкнені вже, як мінімум, півроку, хоч поряд гуляють діти. Енергетики ж твердять, що приміщення підстанції було замкнене, й відчинили його ті, хто полює на металоломом.
У міській раді Ватутіного стверджують, що коштів на огородження подібних небезпечних об’єктів у бюджеті немає. Як розповів перший заступник ватутінського міського голови Юрій Кубявка, при такому великому дефіциті коштів огороджувати підстанції, які перебувають у власності Обленерго, просто неможливо.
Безпечність батьків, дітей, слабка профілактична робота з населенням у плані запобігання ураження електричним струмом — всі ці нарікання можна почути сьогодні у Ватутіному, як і в інших містах і селах, де трапляються подібні випадки. Як стверджує директор з охорони праці ПАТ «Черкасиобленерго» Анатолій Гончаренко, таких випадків сьогодні чимало. Щороку через необачність трапляються десятки уражень струмом.
Двері до підстанції тепер забили дошками, поліція розпочала розслідування. А дев’ятирічного Юрія чекає не менш як два місяці інтенсивного лікування, про яке із острахом думає його матір, адже родина у фінансовій скруті. Вона, одинока мама, просить про допомогу всіх, кому небайдужа доля дитини.
Банківські реквізити бабусі потерпілого:
р/р 5168 7573 7017 5566 — Приватбанк.
Отримувач: Фенюк Катерина Євгеніївна.
Телефон: 067 848 53 92