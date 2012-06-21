Відвідувач музею «Серральвес» в португальському місті Порту провалився в інсталяцію Descent into Limbo («Спуск в Лімб») британського художника Аніша Капура.
Як повідомляє The Art Newspaper, 60-річний турист з Італії був госпіталізований після того, як він впав в чорну діру глибиною 2,5 м.
Після інциденту поруч з арт-об'єктом розмістили застережливий знак, а всередину посадили одного із співробітників музею.
Відзначається, що потерпілий відчуває себе нормально і готовий повернутися додому.
Робота «Спуск в Лімбо», створена художником в 1992 році. Це кубічний простір з круглим отвором у центрі підлоги. Краї отвору покриті чорною фарбою, що створює ілюзію бездонної глибини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»