21 грудня земляни побачать рідкісну астрономічну подію – з'єднання Юпітера і Сатурна в одну яскраву крапку на нічному небі. Деякі вчені вважають, що цю подію описано в Біблії як Віфлеємська зірка, яка привела волхвів до Йосипа, Марії і новонародженого Ісуса.



З'єднання планет відбуваються не так вже й рідко, але нинішнє вирівнювання Юпітера і Сатурна дещо відрізняється від звичайних подій такого типу. Астрономи говорять, що 21 грудня 2020 року планети будуть навіть ближче одна до одної, ніж 800 років тому, коли відбувалося останє яскраве з'єднання.



Німецький вчений Йоганн Кеплер ще в сімнадцятому столітті припустив, що з'єднання Сатурна з Юпітером могло бути тієї самої біблійною Віфлеємською зіркою. Кеплер не сумнівався в тому, що таке з'єднання планет спостерігалося в шостому році до нашої ери, тому Матвій, як вважав учений, міг надихатися цією подією. Інші вчені були впевнені, що Віфлеємська зірка – це комета Галлея, яка наближалася до Землі близько 12 року до нашої ери.



Достовірно визначити, чи була Віфлеємська зірка злиттям Юпітера і Сатурна – не можна. Вчені відзначають, що робити будь-які наукові висновки за біблійними текстами в цілому досить важко, так як опис астрономічних явищ в Біблії має багато фантастичних речей.

21 грудня 2020 року Юпітер і Сатурн перебуватимуть на мінімальній візуальній відстані з 1623 року. У день великого з'єднання газових гігантів, яке, до речі, припадає на день зимового сонцестояння, Сатурн буде вдвічі далі від Землі у порівнянні з Юпітером. Відстань між планетами складе всього 0.1 градус і газові гіганти будуть виглядати як одна яскрава зірка.

Із Землі кожні 20 років можна побачити як Юпітер і Сатурн проходять близько один до одного. Це явище називається «великим з'єднанням». Однак в цьому році планети будуть ближче один до одного, ніж будь-коли за останні 800 років.

Останній раз таке близьке з'єднання сталося 16 липня 1623 року – лише через 14 років після винаходу телескопа. У той день газові гіганти були занадто близько до Сонця (в 13 градусах на схід від зірки) – навряд чи великій кількості людей вдалося спостерігати їх з'єднання. До цього подібне з'єднання було 4 березня 1226 року.

Велике з'єднання в 2020 році відбудеться 21 грудня о 15:22 за київським часом (13:22 GMT). У цей момент планети перебуватимуть у сузір'ї Козерога: видима зоряна величина яскравого Юпітера складе -2.0, а блиск значно більш тьмяного Сатурна буде 0.6.

Навіть після моменту великого з'єднання газові гіганти будуть знаходитися досить близько один до одного, на візуальній відстані близько 1 градуса.

Юпітер, найбільша планета в Сонячній системі діаметром 143 000 км і друга за яскравістю після Венери, все ближче і ближче підходить до кілець Сатурна. Ці два газових гіганти скорочували відстань з літа: щовечора відстань між ними зменшувалася – це видно після заходу Сонця низько над південно-західним горизонтом.

На перший погляд Сатурн і Юпітер будуть виглядати як одна сяюча планета. Астрономи обіцяють: навіть за допомогою аматорського телескопа можна буде побачити не тільки зближення планет, а й деякі їхні супутники. Причому планети буде видно лише 30 хвилин після заходу Сонця. Зрозуміло, якщо дозволить погода. А якщо не дозволить в день максимального зближення, 21 грудня, не переживайте: Юпітер і Сатурн будуть перебувати на близькій відстані ще кілька днів над південно-західним горизонтом.

Наступні великі з'єднання після 2020 року будуть у 2040 і 2060 роках. Але в обох випадках мінімальна видима відстань між Юпітером і Сатурном становитиме 1,1 градус, що в 11 разів більше, ніж в 2020 році.

З'єднання 2020 року по-справжньому рідкісне. Протягом тисячоліть з 1600 по 2599 рік Юпітер і Сатурн наблизяться на відстань менше 0.2 градусів тільки шість разів: в 1623, 1683, 2020 року, 2080, 2417 і 2477 роках.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»