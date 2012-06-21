Юні патріоти України передали Вифлеємський вогнь миру урочистою піснею та побажанням, аби це полум’я підтримувало віру у майбутнє нашої країни, перемогу і мир. Загалом на Луганщину вогонь прибув 23 грудня у супроводі представників національної скаутської організації України «Пласт» і був урочисто переданий місцевим пластунам.
Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, перш за все його разом з волонтерською допомогою повезли до військового шпиталю та у військові підрозділи, що розташовані поблизу лінії розмежування від Кримського до Станиці Луганської.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»