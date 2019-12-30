Телефон 0-800 – дуже корисний і зручний спосіб взаємодії з клієнтами компанії. Замовити телефон гарячої лінії 0-800 для бізнесу в Україні можна в компанії «Датагруп».
«Гаряча лінія» з номером 0-800 – важлива умова успішної взаємодії компанії з клієнтами. Цей спосіб зв'язку дозволяє в будь-який зручний час зв'язатися з менеджерами та отримати консультацію щодо товарів або послуг. Також телефон 0-800 корисний для бізнесу ще й тому, що підвищує його ділову репутацію.
Основні плюси «гарячої лінії» 0-800
На телефон 0-800 абсолютно безкоштовно може зателефонувати будь-хто, тому що дзвінок оплачує власник номеру. До того ж для підключення власної «гарячої лінії» не потрібно спеціальне обладнання, адже дзвінки здійснюються лише через інтернет. Для забезпечення корпоративного зв'язку необхідно просто підключитися до віртуальної АТС. Сам номер 0-800 не має географічної прив'язки: на нього однаково безкоштовно можна зателефонувати з будь-якого міста України.
Беззаперечна вигода для клієнтів полягає у можливості здійснення безкоштовних дзвінків на «гарячу лінію» компанії. Тоді як компанія отримує вигоду у вигляді лояльності клієнтів. Завдяки зручному способу взаємодії, — спілкування з консультантом, а не листування, — клієнт має змогу отримати вичерпну інформацію з питань, які його цікавлять, фактично одразу.
Основні можливості телефонів 0-800
Телефонна лінія 0-800 надає можливість:
♦ здійснювати запис розмов;
♦ налаштовувати голосове меню;
♦ зберігати телефонні номер клієнтів у єдиній базі;
♦ вести статистику дзвінків за регіонами;
♦ налаштовувати автоматичну переадресацію дзвінків;
♦ переадресовувати дзвінки на стаціонарні та мобільні номери конкретних співробітників.
Замовлення телефонного номера 0-800 в Україні
Ще десять років тому власну телефонну лінію 0-800 могли мати лише великі компанії, але зараз ця послуга доступна для бізнесу будь-якого масштабу. Замовити номер 0-800 в Україні ви можете в «Датагруп». Компанія пропонує вигідні тарифи для компаній.