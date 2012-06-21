Цими днями удача вдруге посміхнулася шанувальнику лотереї «Лото-Забава» Олександру Древалю із села Старий Коврай, що в Чорнобаївському районі на Черкащині. Ще 15 квітня нинішнього року йому вдалося стати головним переможцем лотереї, вигравши у тиражі №975 цілий мільйон гривень. Мільйонер грати не припинив, а навпаки — не пропускав жодного тиражу.
І ось 23 вересня, як повідомив оператор державних лотерей «М.С.Л.», Олександр у конкурсі «Багаті та відомі» додав до свого мільйона ще сто тисяч гривень.
Цікаво, що до того, як стати мільйонером, Олександр Миколайович встиг двічі побувати в студії «Лото-Забава» як основний гравець. Отож, приїзд на прямий ефір 23 вересня став уже четвертим візитом переможця в студію. Вигравши спочатку 50 000 гривень, Олександр Миколайович у кінці розіграшу подвоїв суму свого призу в супергрі.