Правоохоронці Охтирського відділку поліції Сумської області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України стосовно 58-річної жительки районного центру. Їй загрожує обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років за так зване виховання двох семирічних братиків-близнюків, з якими вона вирішила розібратися бузувірським способом.
А почалася історія з того, що 26-річна мама-одиначка, яка сама виховує трьох дітей, поскаржилася знайомій на хлопчаків, мовляв, вони такі непосидючі й активні, що вона не може дати їм раду. А ще ж на руках маленька донька, тож клопотів хоч відбавляй. Та пообіцяла вплинути на близнюків, хоч не сказала, в який спосіб. Як розповів начальник Охтирського відділу поліції Руслан Кладько, «вихователька, прихопивши з дому мотузки та скотч, відвела хлопців до лісу, що за кладовищем, прив’язала одного з них до дерева та заклеїла рот, погрожуючи другому зробити те саме».
Можна уявити стан хлопчаків, які, звісно ж, почали кликати на допомогу. Добре, що неподалік проходило подружжя грибників — вони відігнали пані й викликали правоохоронців. Усіх учасників події полісмени доправили до відділку для з’ясування обставин. За словами працівників поліції, з жіночкою непросто розмовляти, бо вона вважає, що нічого злочинного чи аморального не зробила, а її вчинок — лише такий собі урок.
Сама ж мама стверджує, що не просила її вести кудись дітей і вже тим паче так лякати — йшлося лише про виховну розмову. Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, з обома братами працює психолог. Хлопчики завдяки бойовому характеру швидко заспокоїлись, однак які наслідки матиме таке виховання, покаже лише час.