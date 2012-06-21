Волкер скептично ставиться до перспектив врегулювання конфлікту найближчим часом. Спеціальний представник Держдепу США по Україні Курт Волкер вважає, що бойові дії на Донбасі будуть тривати ще не менше року.
Про це він заявив в інтерв’ю Politico.
За словами Волкера, бойові дії на Донбасі будуть тривати ще не менше року. «Я б сказав, що ймовірність цього 80%. Є шанс, що це буде не так, але найбільш вірогідний сценарій, все триватиме так, як зараз», – заявив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков в грудні проведуть ще одну зустріч по Донбасу.
«Ми повинні подивитися, що станеться на нашій наступній зустрічі, яка відбудеться в грудні», – сказав він. Крім того, спецпредставник назвав останню зустріч з Сурковим, яка відбулася в листопаді в Белграді, «кроком назад».
«Наша третя зустріч була кроком назад. Вони знову повернулися до своєї первинної пропозиції. Я не знаю, яким буде наступний крок після цього…Це могло бути пов’язано з відсутністю двосторонньої зустрічі між президентом Путіним і президентом Трампом», – додав Волкер.