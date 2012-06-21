Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною зустрівся з журналісткою та письменницею Ен Еплбаум, авторкою книжок-досліджень про ГУЛАГ і Голодомор в Україні. Ен Еплбаум презентувала главі держави примірник нової книжки «Червоний голод. Війна Сталіна проти України».
Президент зазначив, що радий можливості зустрітися з письменницею: «Хочу подякувати за вашу тверду і міцну позицію із захисту свободи й демократії у Східній Європі загалом і в Україні зокрема».
Петро Порошенко також подякував за позицію Ен Еплбаум у підтримці суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, а також свободи й демократії в Україні.
Презентація в Україні книжки «Червоний голод. Війна Сталіна проти України», на глибоке переконання Президента, приверне увагу не лише українців, а й людей з багатьох країн до нашої історії. Він зауважив, що це важливо для нашого майбутнього і для того, щоб двері Європи залишалися відчиненими для нас. «Це надзвичайно важливо», — передає думку Петра Порошенка департамент прес-служби АП.
Ен Еплбаум подякувала Петрові Порошенку за запрошення і можливість зустрітися. Вона зазначила, що її нова книжка — це дослідження періоду історії України із 1917 року, в якому розкрито імперсько-войовничу сталінську політику щодо українців. І ця політика, попри величезний крок у розвитку суспільства, демократії та людського потенціалу, в сучасній Росії досі залишається провідною ідеологією.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»