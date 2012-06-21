Через воєнну агресію Росії на сході України та окупацію Криму майже 200 тисяч українських дітей були змушені залишити домівки й адаптуватися до нових умов. Безробіття батьків, проживання в орендованому житлі, зміна школи — так діти втрачають дитинство. На цьому під час міжнародної конференції «Забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту» в Києві наголосила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, діти та онуки якої теж покинули дім через тимчасову окупацію деяких районів Донецької та Луганської областей, АР Крим. Конференцію присвячено 30-річчю Конвенції Організації Об’єднаних Націй про права дитини.
Омбудсмен зазначила, що, за даними Міністерства соціальної політики, 36 тисяч дітей набули статусу постраждалих від збройного конфлікту. Майже 25 тисяч дітей живуть та навчаються у «сірій зоні», а 177 закладів освіти опинилися в зоні обстрілів. Діти зазнають складних травм, немає доступу до медикаментів і відповідних медичних ресурсів. Щодня вони живуть у страху за своє життя.
Через це Людмила Денісова заявила, що Конвенція ООН про права дитини не стала тим документом, який ефективно захищає права дитини на практиці. «Забезпечення прав та найкращих інтересів дитини є першочерговими завданнями держави, проте реалізація цього завдання неможлива, коли держава стикається зі збройним конфліктом. Досвід України свідчить: жодна країна не може бути впевнена в тому, що лихо війни її омине», — цитує слова омбудсмена Укрінформ. За словами Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, за час війни ми втратили, лише за офіційними даними, майже 150 дітей на лінії розмежування, фактично на фронті. Але він вважає, що цей показник не відповідає реаліям. Очільник парламенту порушив тему документів, зокрема паспортів. Він констатував, що на тимчасово не підконтрольній території Донбасу російські паспорти серед інших дітям просто роздають. А щоб отримати український паспорт, треба зробити певні дії. «Не завжди логічні, не завжди правильні, не завжди легкі. Не завжди можливо привести свідків. Треба йти до суду. Це все зменшує можливості для отримання паспортів та інших документів», — підкреслив Дмитро Разумков. Він розповів, що кілька комітетів парламенту працюють над питаннями, дотичними до цієї теми, тому сподівається, що після нового року депутати ухвалюватимуть уже конкретні законопроєкти, які зменшать цю проблему. «Процедуру видачі паспортів і надалі спрощуватимемо, оскільки ця проблема існує», — резюмував Дмитро Разумков.
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«Урядового кур’єра»