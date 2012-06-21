Вийшов друком ювілейний альманах, присвячений 80-річчю з дня заснування Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. За словами проректора з наукової роботи закладу кандидата педагогічних наук, члена редколегії Сергія Грицая, у виданні узагальнено досвід, інноваційну та інші види успішної діяльності інституту, який називають учителем учителів. Адже за роки діяльності тут підвищили фаховий рівень понад 200 тисяч учителів та керівників закладів освіти краю. І нині він надзвичайно важливий підрозділ освітньої Сумщини.
Під однією обкладинкою зібрано розмаїтий пізнавальний матеріал, численні світлини. Тож альманах стане у пригоді широкому колу читачів, серед яких краєзнавці, педагоги, студенти, старшокласники, всі, кому цікава освітня сторінка слобожанської області.