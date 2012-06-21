Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Для цінителів мистецтва — приємна новина. Харківський видавець Олександр Савчук видрукував другий том об’ємної хрестоматії майже на півтисячі сторінок із більш як 230-ма ілюстраціями, яка присвячена життю і творчості видатного українського митця Василя Григоровича Кричевського.
Про це повідомив у фейсбук сам видавець, наголосивши, що масштабна робота тривала впродовж семи років. Другий том завершує життєпис видатного художника, маляра, архітектора, мистецтвознавця в еміграції і містить неоціненні документи, світлини, листи, що розкривають багатогранний талант унікальної постаті.
Василь Кричевський родом із села Ворожба — нині Лебединського району Сумської області, родоначальник знаменитої династії, представники якої зробили неоціненний внесок у національну українську культуру.
Хрестоматія видрукувана 15-им випуском у серії «Слобожанський світ».