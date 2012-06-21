Книжок шрифтом Брайля не так уже й багато друкують. У Тернополі в центральній міській бібліотеці презентували одразу два такі видання однієї авторки. Відома тернопільська письменниця Ірина Мацко представила для дітей з вадами зору дошкільного та молодшого шкільного віку казку «Соломійка в країні Байдужості» й збірку «Вузлик казок».
Цікаво, що казкову оповідь про те, як дівчинка Соломійка разом з котом прагне рятувати світ від байдужості, письменниця творила не сама, а з учасниками соціальної ініціативи «Історії тих, хто бачить серцем». Цей проєкт Ірина Мацко започаткувала для незрячих і слабозорих хлопчиків і дівчаток. Чимало з них не лише активно долучилися до написання цієї казки, а й озвучували її. Торік вони представили аудіокнигу, а тепер ось у Луцьку «Соломійка в країні Байдужості» вийшла друком шрифтом Брайля.
Ще одна книжка, «Вузлик казок», світ побачила у харківському видавництві. Тутешній письменник Володимир Вакуленко взявся впроваджувати проєкт з друкування книжок українських авторів шрифтом Брайля.
Як каже Ірина Мацко, її збірка стала першою у втіленні цієї доброї справи. Маленькі читачі, розгорнувши це видання, дізнаються одразу аж чотири дивовижні історії — «Пригоди дубового листочка», «Тік-так», «Медовий сухарик», «Голочка й подушечка». Пані Ірина зазначає, що цікавий «Вузлик казок» ще й тому, що видрукуваний не лише шрифтом Брайля, а й звичним, а також яскраво проілюстрований.