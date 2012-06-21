На Донеччині наприкінці минулого року вийшла друком документально-публіцистична книжка «Слов’янщина. Час, події, люди». Видання стало своєрідним літописом Слов’янська і району, адже на його сторінках зібрано чимало цікавих фактів з археологічної, історичної, краєзнавчої, економічної, суспільної та культурної спадщини цієї землі в північній частині області. Увагу читачів привертає розділ, присвячений творчим особистостям, які свого часу тут побували. Серед них Григорій Сковорода, Антон Чехов, Іван Манжура, Володимир Немирович-Данченко, Михайло Петренко, Леонід Биков та чимало інших.
Завдяки допомозі місцевих меценатів книжку підготували до друку слов’янські краєзнавці, письменники та журналісти. А одними із перших читачів стали депутати Слов’янської районної ради, яким упорядники «Слов’янщини» презентували свою роботу. Весь невеликий наклад (всього 250 примірників) літопису краю передадуть до місцевих бібліотек і навчальних закладів району.