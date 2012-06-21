Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Заснували цей військовий мобільний госпіталь 1 серпня 2007 року на базі Вінницького клінічного медцентру. І понад десять років 59 військовий мобільний госпіталь ОТУ «Північ» рятує і військових, і цивільних. Тільки за минулий рік медики госпіталю прийняли на лікування майже вісім тисяч військових і понад дві тисячі цивільних пацієнтів.
Тож і не дивно, що за роки існування госпіталю десятки висококваліфікованих військових лікарів підтвердили свою професійність отриманими нагородами, у тому числі й на державному рівні. З нагоди 11-ї річниці заснування військового госпіталю від Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва відзнаку командувача – медаль «Козацький хрест» ІІ ступеню отримав командир військової частини, кількох військовослужбовців нагороджено грамотами.