Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Українські військовослужбовці у рамках стратегічної гуманітарної ініціативи командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва «Допомога Схід» передали до Донецької обласної травматологічної лікарні гуманітарну допомогу медичного призначення на суму близько 1 мільйона гривень. Згаданий лікувальний заклад прифронтового краю отримав сучасні медикалізовані ліжка, спеціалізовані матраци, підйомники, ортези та інше устаткування.
Проект «Допомога Схід» розпочав працювати 4 травня минулого року – саме цього дня з Франції до України вирушила вантажівка із гуманітарною допомогою для мешканців Донецької і Луганської областей. Така ініціатива об’єднала військових, військово-цивільні адміністрації Донбасу, благодійні, гуманітарні і транспортні організації. Всього ж, як уточнили у штабі Об’єднаних сил, від початку проведення ООС для медичних і геріатричних закладів та будинків інвалідів Донецької і Луганської областей військові передали гуманітарну допомогу медичного призначення на загальну суму 5,3 мільйона гривень.