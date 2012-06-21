Рішення про підвищення грошового забезпечення з 1 жовтня, що потребує додаткового фінансування з бюджету в сумі 4,5 мільярда гривень, ухвалило Міністерство оборони. Відповідний лист за підписом профільного міністра спрямовано главі уряду. Ці цифри військові хочуть врахувати під час доопрацювання показників видатків держбюджету на 2018 рік, посилається УНІАН на відповідний лист.
Недостатній рівень грошового забезпечення — основна причина звільнення з лав Збройних сил після закінчення контракту (36% опитаних). Загалом із січня по червень звільнилося 11 тисяч офіцерів і контрактників, які мали військовий досвід, ще 18 тисяч мають намір звільнитися до кінця 2018 року.
«На початку 2016-го мінімальне грошове забезпечення військових становило 7000 гривень. На той час це була значна сума, яка становила майже п’ять розмірів мінімальної заробітної плати та майже 1,6 розміру середньої зарплати у країні. Після підвищення соціальних стандартів з 1 січня 2017 року відповідні співвідношення становили 2,2 та 0,89 раза, що призвело до погіршення матеріального стану військовослужбовців. Це спровокувало відтік військовослужбовців — фахівців, на підготовку яких уже було витрачено великі кошти. Грошове забезпечення військовослужбовця першого року служби становить 7,5 тисячі гривень, а середня зарплата у країні — 8,7 тисячі», — вказано в листі.
Тож задля збереження кадрового потенціалу та залучення на військову службу опрацьовують питання збільшення з 1 жовтня цього року мінімального грошового забезпечення: рядовому складу — до 9 тисяч гривень, офіцерському — до 15,3 тисячі.
Планом управління й розвитку ЗСУ передбачено в 2019 році підвищити базовий рівень грошового забезпечення до рівня: військовослужбовець за контрактом першого року служби у військовому званні солдат на посаді з другим тарифним розрядом — 15 тисяч гривень; підвищення рівня грошового забезпечення всіх інших військовослужбовців буде здійснено пропорційно, залежно від звання, посади, вислуги років тощо.