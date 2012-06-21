Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Офіцери ОЦ ЦВС міста Сєверодонецьк завітали до селища Оріхове-Донецьке, де передали малозабезпеченим родинам продуктові набори. Крупи, цукор, горох, макарони, тушонка – такий набір продуктів стане у пригоді кожній господині до столу.
Як повідомляє прес-група ОЦ ЦВС міста Сєверодонецьк, допомагати тим, хто найбільш цього потребує є доброю традицією. Таким чином, можна впевнено сказати, що Збройні Сили України є не лише гарантом миру та безпеки нашої держави, але й надійною підтримкою нашим співвітчизникам.