Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Поблизу міста Лисичанськ Луганської області встановлено факт незаконного видобутку кам’яного вугілля з використанням спецтехніки. Як повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, факт встановлено спецпідрозділом податкової міліції ДФС України, який залучений до складу Об’єднаних сил, спільно з Лисичанським підрозділом ГУ НП у Луганській області.
За результатами проведених заходів вилучено спецтехніку та незаконно видобуте кам’яне вугілля на загальну суму 8,2 мільйонів гривень.
Вирішується питання щодо внесення відомостей за даним фактом до ЄРДР.