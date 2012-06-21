Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»

Поблизу міста Лисичанськ Луганської області встановлено факт незаконного видобутку кам’яного вугілля з використанням спецтехніки. Як повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, факт встановлено спецпідрозділом податкової міліції ДФС України, який залучений до складу Об’єднаних сил, спільно з Лисичанським підрозділом ГУ НП у Луганській області.

За результатами проведених заходів вилучено спецтехніку та незаконно видобуте кам’яне вугілля на загальну суму 8,2 мільйонів гривень.

Вирішується питання щодо внесення відомостей за даним фактом до ЄРДР.

Незаконне видобування вугілля велося із промисловим розмахом. Фото надане прес-центром Операції об'єднаних сил