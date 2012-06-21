Українська сторона СЦКК повідомляє: спільно з СММ ОБСЕ тривають планові ремонтно-відновлювальні роботи на критичних об'єктах цивільної інфраструктури Донбасу, які зазнали ушкоджень внаслідок обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців.
Зокрема, спеціалісти Попаснянського району електричних мереж Луганської енергетичної компанії завершили виконувати ремонтно-відновлювальні роботи на ділянці: повітряна лінія електропередачі 6 кВ (Золоте-2) – трансформаторна підстанція (селище Катеринівка).
Як повідомляє прес-служба цивільно-військового співробітництва ОТУ «Північ», питання повернення світла в оселі мешканців нещодавно звільненого Хутора Вільного особливо важливе для місцевих жителів. Вони зізнаються, що відновлення світла у їх оселях було б чи не найприємнішим подарунком у новому році.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»