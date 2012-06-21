Через карантин Сєвєродонецькій станції переливання крові не вистачало донорів. А тому майже 100 військовослужбовців оперативно-тактичного угрупування «Північ» здали донорську кров, яка потрібна, у тому числі для лікування поранених бійців у мобільному військовому шпиталі, котрий розташований у Сєвєродонецьку.
Після обробки, компоненти крові, а саме плазму та еритроцити, повезуть у місцеві медзаклади та військовий госпіталь. «Допомагати людям, робити хоча б якійсь внесок у покращення здоров'я інших людей — дуже важливо», — каже військовий Василь Поцюрко, який став донором.
Загалом, як зазначають самі бійці, це вже не вперше, коли захисники Луганщини здають кров для потреб цивільних медичних закладів.
До речі, на початку місяця у ролі донора виступив і голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Рішення показати приклад ним було ухвалено, коли з'ясував, що через карантин станції переливання крові не вистачає донорів.
Тоді керівник області дав доручення відповідним структурним підрозділам облдержадміністрації вирішити питання щодо транспортування осіб, які виявили бажання бути донорами крові та її компонентів, до спеціалізованих установ і закладів переливання крові.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»