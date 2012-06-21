Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Самозаймання вугілля, яке було заготовлено на наступний опалюваний сезон, раптом відбулося наприкінці робочого дня, у селищі Стахановець міста Золоте поряд зі школою №14.
Як повідомляє голова військово-цивільної адміністрації міста Золоте Костянтин Ільченко, ситуація ускладнювалася тим, що саме в цей час на території міста не виявилося жодного діючого бульдозера, який би зміг розпланувати купу вугілля об'ємом в 40 тонн. Треба було вистояти ніч, бо тільки з ранку «можна було вирішити питання по техніці». Щоб вугілля остаточно не загорілося і не перетворилося на велику пожежу, яка б могла знищити і школу, і споруди які стоять поряд, його потрібно було постійно перегортати лопатами, намагаючись виявити міста внутрішнього займання.
«Першими відгукнулися і надали потужну підтримку військові, які без вагань кинулися на боротьбу з вогнем. Десь близько 12-ї години ночі їх змінили мешканці Стахановця та шахтарі. До самого ранку тривало протистояння людей зі стихією. А всім цим процесом керувала жінка, директор школи №14 А. Чемєтьєва», – розповідає Костянтин Ільченко.
За його словами, дуже оперативно і фахово діяли співробітники Гірської дільниці Державної пожежної рятувальної частини. А з ранку на місто надзвичайної події прибув
військовий екскаватор.
«Всі ми разом, виконуючи, кожний на своєму місті, хто службовий, а хто і громадянській обов’язок перемогли, здавалося би неминучу катастрофу», – підкреслив голова ВЦА.