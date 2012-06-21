Зграї дронів, яких здалеку важко відрізнити від голубів, вже літають над китайськими степами - а, можливо, і над містами; програмою Dove жваво цікавляться китайські військові і спецслужби.
Китайська газета South China Morning Post опублікувала матеріал, в якому повідомляється про те, що як мінімум у п'яти провінціях Китаю військові та інші силові структури використовують замасковані під птахів дрони для спостереження.
Програму Dove очолює Сун Біфен (Song Bifeng), професор Північнозахідного політехнічного університету Сіаня з провінції Шеньсі. Раніше Сун Біфен брав участь у розробці винищувача Ченду J-20; згідно з інформацією, розміщеною на сайті університету, за участь у програмі Dove він уже отримав державну нагороду.
За словами колеги Суна Біфена Ян Веньцін (Yang Wenqing), професора Школи аеронавтики при північно-західному університеті Сіаня і члена групи розробників Dove, технологія вже застосовується, хоча поки не так широко.
«У порівнянні з кількістю інших дронів число дронів-птахів Dove невелика, – наводить слова Веньцін South China Morning Post, – ми впевнені, що у цієї технології є потенціал для масштабного використання в майбутньому ... У неї є унікальні властивості, на які існує великий попит і у цивільних, і у військових».
Дрони Dove не просто виглядають як птахи, вони махають крилами і користуються ними для розворотів, нирків і підйомів. Таке використання крил відповідає головній меті розробників: створити дрон, який можна прийняти за птицю; за словами одного з учасників програми, дрони імітують 90% рухів живих голубів і практично безшумні. Їх дійсно важко помітити і відрізнити від голубів з землі, і навіть самі голуби були помічені в спільних польотах з безпілотниками.
Перш ніж використовувати дрони для спостереження, інженери провели близько двох тисяч випробувальних польотів. В одному з тестів зграя дронів літала над отарою овець у степу Внутрішньої Монголії; вівці не злякалися апаратів, що учасники програми Dove оцінили як знак якості: вівці полохливі тварини, і якби вони відчули, що над ними літають не голуби, вони б розбіглися, пояснило китайським журналістом анонімне джерело, знайоме з програмою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для "Урядового кур'єра"